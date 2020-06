Drumfanfare Showband Heijningen al 42 jaar Aries lust en leven

De bijna zestig jaar oude huisjes in de Friesestraat in Heijningen krijgen een ingrijpende renovatiebeurt.Bewoner Arie Sonneveld steekt de duim omhoog: ,,Straks wonen we weer als nieuw.” En dat komt goed uit. Want Arie (75) en zijn vrouw Grietje (74) willen nooit meer weg uit hun dorp: ,,Zo lang het kan!, tenminste.”

Arie is geboren en getogen in de Heijningse klei. Hij heeft er veel meegemaakt, als 8-jarige onder meer de watersnoodramp die 78 levens eiste in het dorp. ,,Van een gezin dat ik kende, bleef maar één persoon over. Toen we terugkwamen werden er nog lichamen gevonden. Vreselijk."

Arie heeft het naar zijn zin in het leven, altijd gehad in Heijningen. ,,Het is nog steeds een fijn dorp. Al woont hier nu zo veel import dat ik veel mensen niet meer ken", zegt hij grijnzend met zijn zware maar zachte stem.

Na de lts in Klundert hielp Arie eerst in de bakkerij van vader aan de dijk. Met broer Leendert stond hij daarna 32 jaar in hun eigen bakkerij Sonneveld in Fijnaart, een begrip. ,,Totdat de concurrentie van supermarkten zo groot werd dat ik eruit stapte en begon bij KWS-Wegenbouw. Van mijn 45ste tot mijn pensioen deed ik wegenonderhoud: de A16, dat was mijn thuis! Goh, hoe vaak ik de tunnel bij Dordrecht ’s nachts wel niet heb afgesloten!”

Voor al dat nachtbraken en brood bakken kreeg Arie zijn lintje niet. Wel omdat hij in 1978 mede aan de wieg stond van Drumfanfare Showband Heijningen, zijn lust en zijn leven. ,,Ben inmiddels 42 jaar penningmeester en speel nog altijd sousafoon", zegt hij met gepaste trots. ,,en elke maand houd ik de bingo in het Pestalozzihuis. Komen zestig, zeventig mensen op af ,hoor! Moet ook, want we krijgen steeds minder subsidie.”

De vereniging telde ooit 40 leden, nu zijn het er nog 25. ,,Dat is net genoeg", verzekert Sonneveld. Zowat de helft van zijn familie is lid, onder wie twee van zijn vier zonen, zijn schoonzoon én dochter. ,,Het lijkt wel een familiebedrijf, ha ha. Wel balen dat we we door corona al zo lang stil liggen. Je doet het voor de muziek, maar elkaar zien en spreken is ook belangrijk."