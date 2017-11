Druk opgevoerd voor komst geluidsschermen naast snelweg A4 bij Heijningen

Maarten van Rossem: 'Van Zevenbergen heeft nog nooit iemand gehoord'

8 november ZEVENBERGEN - Hij had niets voorbereid. Hij sprak de hele avond over wat in hem, of bij zijn publiek opkwam. Toch wist historicus Maarten van Rossem (Zeist, 1943) gisteravond 130 mensen te boeien tijdens een lezing in zaal Van der Hooft in Zevenbergen.