Druiven zijn zuur in Helwijk: ‘Hier net zo veel kabaal van A4’

Zuster Augustina verbleef 35 jaar in Congo, om anderen een beter leven te geven

10 september FIJNAART - De Afrikaanse kunst die zuster Augustina (80) in haar woning heeft hangen en staan, springt gelijk in het oog. Vijfendertig jaar lang was ze missionaris in Bobadi, een stam in het noorden van het huidige Congo-Kinshasa. ,,Ik was er niet om het evangelie te verkondigen, maar om hun een beter leven te geven.”