Drugsverslaafde Joost zit aan zijn limiet: ‘Hoe vaak moet je hem een kans blijven geven?’

bij de rechterDrugsverslaafde Joost uit Standdaarbuiten heeft nogal wat op zijn kerfstok. Om hem in ieder geval een tijdje van de drugs af te houden, verwijnt hij zes weken lang achter de tralies.

De politie ziet op 24 november 2019 rond vier uur 's nachts de zwaar aan drugs verslaafde Joost (38) uit Standdaarbuiten in Bergen op Zoom rijden. Op een snorfiets, met een aanhanger erachter. Dat vinden ze op dat tijdstip een beetje gek en ze volgen hem.

Als hij aankomt op zijn plaats van bestemming -een huis waar hij zo nu en dan verblijft-, zien ze daar meer verdachte spullen in de tuin staan. Een grote gele automatische grasmaaier, bijvoorbeeld. In de aanhanger liggen allerhande tuinmaterialen. Er staat nog een tweede scooter op het terrein en beiden blijken geen kenteken te hebben.

Gestolen scooter

Van die grasmaaier wordt een dag later aangifte gedaan na een oproep van de politie op Facebook, die is inderdaad die nacht gestolen. De scooter was nog niet als gestolen opgegeven, maar nader onderzoek bij de rechtmatige eigenaar leert dat hij deze nog niet miste.

Joost is niet aanwezig in de rechtbank, maar verklaarde eerder dat hij de snorfiets gekregen heeft van 'Duco', een koosnaam voor een man die de politie maar al te goed kent. Joost mag de scooter hebben van Duco, maar daar zitten dus geen papieren bij, of een kenteken.

Quote Hoe vaak moet je dit soort mensen een kans blijven geven?

Bovendien is het bijzonder duidelijk dat het slot eraf gesloopt is. De officier van justitie: ,,Dan weet je dat dat nooit zuivere koffie kan zijn.‘’

Joost is dus een drugsverslaafde man. Hij gebruikt veelvuldig en staat ook voor een tweede zaak terecht: bij een controle had hij nogal wat drugs bij zich, onder verdachte omstandigheden.

Joost ontkent de drugs zelf niet en vertelt gedetailleerd aan de politie wat hij zoal bij zich heeft; hij wordt er rustig van en gebruikt veelvuldig.

Drugsdelicten

Op zijn strafblad staan erg veel drugsdelicten, zoals inbraak. Ofwel, een gestolen snorfiets en het in bezit hebben van een grote hoeveelheid drugs op twee verschillende data.

Quote Laat mij geloven in het goede: misschien gaat hij inderdaad detoxen in de gevangenis

De officier van justitie ziet té veel problemen met Joost. Hij wil hem daarom voor zes weken achter de tralies. ,,Dan blijft hij in ieder geval even van de drugs af.''

Het gaat hier om speed, amfetamine en ghb. Wat betreft de scooter heeft Joost een nogal vaag verhaal, wat voor de officier ook veelzeggend is. Inmiddels heeft Joost ingezien dat er echt hulp nodig is. Er is een afspraak gemaakt, die ongeveer een week na de rechtszaak gaat plaatsvinden.

,,Maar hoe vaak moet je dit soort mensen een kans blijven geven?'', vraagt de officier zich af.

Dat voelt de rechter ook zo. ,,Laat mij geloven in het goede: misschien gaat hij inderdaad detoxen in de gevangenis. Ik vind zes weken erg passend.‘’