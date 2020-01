Drugstest op bedrijf als Shell, Sabic of Scorpions is zo makkelijk niet

Staatssecretaris Tamara van Ark (Sociale Zaken) wil het wettelijk mogelijk maken dat met name bedrijven in de chemische industrie hun mensen kunnen laten testen op alcohol, drugs of zware medicijnen die hun gedrag kunnen beïnvloeden en veiligheid in gevaar brengt.



Multinationals als Shell en Esso laten dat al jaren doen, maar alleen op vrijwillige basis of steekproefsgewijs. Werknemers kunnen zo’n test namelijk weigeren vanwege hun privacy, omdat ze niet willen dat bijzondere, medische, persoonsgegevens worden vastgelegd. Voor bepaalde risicovolle beroepen, zoals in de luchtvaart, de scheepvaart, op de tram of het spoor, is wettelijk toegestaan dat mensen verplicht getest kunnen worden.