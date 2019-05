Drugsschip Moerdijk leeggepompt: ‘Hier zitten professionals achter’

MOERDIJK - De politie is zaterdagochtend verder gegaan met het onderzoeken en ruimen van het drugsschip dat vrijdagmiddag gevonden werd in Moerdijk. Een ding is volgens Officier van Dienst Angelo van den Berg duidelijk: ,,Hier zitten professionals achter.”

De operatie aan het schip bij de Havenkant in Moerdijk werd zaterdagochtend hervat nadat het drugsschip vrijdagnacht plots vol water kwam te staan door een boobytrap. ,,We gaan het schip nu leegpompen zodat al het vervuilde water eruit is. Daarna verwijderen we alle materialen die gebruikt werden voor het maken van de synthetische drugs", laat Van den Berg weten.

Vrijdagnacht was er nog de schrik dat het schip zou zinken, maar dat ligt nu weer stabiel in het water. ,,Het schip gaat hier ook niet weg. Dat blijft voorlopig in Moerdijk. We zijn vandaag nog heel de dag bezig met het onderzoek.” Opmerkelijk is ook dat de boot niet kan varen. Die is vermoedelijk onklaar gemaakt door de verdachten.

Volgens Van den Berg is het nog niet bekend hoeveel drugs er in het schip lagen. Ook is het nog onduidelijk welke straatwaarde de drugs hebben. Wel is er vrijdag een bakje met 600 gram Crystal Meth gevonden. ,,En één gram is 100 euro waard.” De politie arresteerde vrijdag vier mannen. Een van hen was de schipper van de boot, een 35-jarige man uit Breda. De andere mannen zijn Mexicanen van 23, 26 en 37 jaar.

