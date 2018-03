Drugsgebruiker (27) scheurt met 170 km/u over A16

De Kattekraam lijkt uit de gevarenzone

12:31 ZEVENBERGSCHEN HOEK - Buurtschap De Kattekraam bij Zevenbergschen Hoek moet worden ontzien bij de aanleg van de nieuwe 380 kV-lijn tussen Rilland en Tilburg. ,,Het tracé dat eerder is gepresenteerd moet worden verlegd, daar is iedereen het over eens'', zegt de Moerdijkse gemeentewoordvoerder Lex Bezemer.