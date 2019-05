Drugsboot Moerdijk: komen de Mexicaanse kartels nu naar Brabant?

Politie pakt drugsschip Moerdijk van eigenaar af, ook al is nog niet duidelijk wie dat is

20:22 MOERDIJK - De politie heeft zondagmiddag de drugsboot in Moerdijk van de eigenaar afgepakt, ook al is niet exact duidelijk van wie het vaartuig is. De boot is inmiddels naar een andere locatie gesleept. De politie heeft het onderzoek in de haven zondagmiddag afgerond. Dit heeft de politie zondagavond bekend gemaakt.