Drones maken Port of Moerdijk minder aantrekkelijk voor criminelen: ‘Er valt hier veel te halen’

,,De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat hier veel te halen is”, zegt directeur Ferdinand van den Oever van het Havenbedrijf Moerdijk. ,,Zo zitten hier bijvoorbeeld prachtige bedrijven die kostbare edelmetalen opslaan. Het is algemeen bekend hoe goed Moerdijk beveiligd is, maar stilstand is achteruitgang. Dus doen we onze uiterste best om deze haven de veiligste van Nederland te laten zijn en blijven.”