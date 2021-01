Drones dit jaar in luchtruim industrieterrein: ‘Wie weet hadden we er Chemie-Pack mee voorkomen’

MOERDIJK - Boven haven- en industrieterrein Moerdijk vliegen dit jaar de eerste drones om een oogje in het zeil te houden. ,,Ze gaan ons enorm helpen bij het toezicht, maar komen ook van pas in geval van een calamiteit”, zegt burgemeester Jac Klijs van Moerdijk.

De met camera's uitgeruste vliegtoestellen worden ingezet bij het uitvoeren van controles op bedrijfsterreinen en kades. Zo kan vanuit de lucht worden bekeken of activiteiten wel volgens de regels verlopen of dat de opslag goed geregeld is.

,,Wie weet hadden we Chemie-Pack weten te voorkomen als we toen een drone hadden gehad”, zegt Klijs precies tien jaar na de enorme brand bij dit bedrijf.

Gelekte olie opsporen

Quote Het industrie­ter­rein is een stuk veiliger geworden. De basis is redelijk op orde Jac Klijs, burgemeester Moerdijk In geval van een calamiteit kunnen drones een uitkomst zijn bij het snel bepalen van de brandhaard of om gelekte olie op te sporen bij een ongeval op het water. Het is de bedoeling dat er snel een proef mee komt op het industrieterrein.

Vierde zeehaven

Dat staat in het Actieplan Moerdijk Veilig 2.0, een notitie met maatregelen om de veiligheid te verbeteren in de vierde zeehaven van ons land, maar bijvoorbeeld ook op het spoor in Zevenbergen. Het plan, dat vandaag naar de gemeenteraad gaat, is de opvolger van Actieplan Moerdijk Veilig 2.0 uit 2012.

Dat rapport verscheen als reactie op Chemie-Pack. De brand was het sein dat de veiligheid op het industrieterrein echt moest verbeteren. ,,En het is een stuk veiliger geworden. De basis is redelijk op orde”, maakt Klijs de balans op.

Ruim vierhonderd bedrijven

Hij wijst er onder meer op dat het industrieterrein met ruim vierhonderd bedrijven nu over een beroepsbrandweer beschikt. ,,Maar we zijn er nog lang niet, vandaar het nieuwe actieplan”, voegt de burgemeester eraan toe. ,,De maatschappij verandert en dat vraagt ook om aanpassing. Tien jaar geleden hadden we nog niet van cybercriminaliteit gehoord. Of van ondermijning. Met het oog op drugscriminaliteit moeten we bedrijven er op wijzen dat ze goed screenen, dat ze weten wie ze in huis halen.”

Slimme camera's

Om de veiligheid te verbeteren speelt techniek een steeds grotere rol. Met de drones, maar bijvoorbeeld ook met ‘slimme’ camera’s. Die leggen bijvoorbeeld vast dat een auto niet specifiek naar een bedrijf toegaat maar rondjes blijft rijden. ,,We breiden het netwerk uit.”

Radarnetwerk

Klijs blijft lobbyen om het groeiend aantal schepen van en naar de zeehaven van Moerdijk in veiliger banen te leiden. Hij dringt bij Rijkswaterstaat aan op uitbreiding van het radarnetwerk naar het als gevaarlijk bekend staande kruispunt Dordtsche Kil/Hollandsch Diep.