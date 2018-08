Drone waakt straks over zeehaven Moerdijk

video Waarom er geen elfjes mogen wonen in de leilinden in Willemstad

14 augustus WILLEMSTAD - ,,Een paar kleine schroefjes, en dan nog niet eens in de kern zelf maar in de bast. Waar maken ze zich druk om?" Sylvia Ditmar-de Kok (46) uit Willemstad is niet blij met de boodschap van de gemeente. Ze moet haar zogenaamde elfenproject in de leilinden aan de Hofstraat staken, omdat het om 'monumentale bomen' gaat.