Dringend naar het toilet? In deze gemeenten vind je geen of weinig openbare toiletten

Dat blijkt uit navraag van deze krant. De voorziening in Moerdijk ligt in Willemstad, aan de Lantaarndijk en is alleen in de zomer opengesteld. Ook heeft deze beperkte openingstijden: van 6.00 uur tot 20.00 of 22.00 uur. In de gemeente Etten-Leur zijn er geen openbare toiletvoorzieningen, maar mensen kunnen er wel gebruik maken van het toilet op het station, toiletten in de horeca, de toiletten in het overdekte winkelcentrum en het stadskantoor en toiletten bij Nieuwe Nobelaer, stelt een woordvoerder. Ook dan zijn gebruikers afhankelijk van de openingstijden.