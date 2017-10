Drimmelen wil ook camera’s op hun grondgebied van station Lage Zwaluwe

De parkeerplaats bij het NS-station Lage Zwaluwe wordt sinds deze week nauwlettend in de gaten gehouden door middel van vier camera’s. Volgens PvdA-raadslid Moerdijk Bisar Çiçek zijn dit er niet genoeg. ‘De fietsenstalling aan de Oostelijke Parallelweg is nog niet voorzien van camerabewaking.’



Het blijft een vreemde scheidingslijn. Station Lage Zwaluwe valt onder beheer van de NS, ligt op grondgebied van de gemeente Moerdijk, maar de fietsenstalling aan de Oostelijke Parallelweg ligt op grondgebied van gemeente Drimmelen. Hier zijn vooralsnog geen camera’s geplaatst.



Céline (21) komt haar zus in Zevenbergsche Hoek bezoeken. ,,Ik kom een keer per week op dit station. Het is goed verlicht dus voel me niet onveilig. Maar extra camera’s bij die hoek kunnen geen kwaad. Nu zou ik niet op de fiets komen.”