Drie rijstroken A16 richting Breda dicht na ongeluk, vijf mensen gewond

Hoe hou je anderhalve meter afstand in een zwembad?

9 april Bij temperaturen zoals deze week is het verlangen naar een frisse duik in het plaatselijk zwembad groot. Maar wat blijft er deze zomer over van waterpret, zolang corona op de loer ligt? Als er één plek is waar het virus gedijt of weer opbloeit, dan is het wel het zwembad.