Drie koperdieven opgepakt bij sluizencomplex Willemstad

Jacques neemt je in zijn museum terug naar het straat­beeld van de jaren 70-80

MOERDIJK - Had Jacques van IJsseldijk (40) uit Moerdijk maar een tijdmachine, dan zou hij zichzelf terug ‘bliepen’ naar de voor hem mooiste jaren 70-80. Het is de reden dat hij verzamelaar is van alles uit die tijd wat met het straatbeeld te maken heeft, tentoongesteld in zijn eigen particuliere Straatbeeldmuseum bij zijn huis in het Moerdijkse polderlandschap.

13 maart