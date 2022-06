Drie gewonden in Klundertse woning: ‘Ineens was het muisstil, daarna hoorden we gekerm en huilen’

Zorgpunt Grens oplossing voor Belgen én straks ook Nederlan­ders: ‘Minuten kunnen levensred­dend zijn’

ESSEN (B.) - Het is nog een beetje behelpen. Maar in het voormalige douanegebouw pal op de grens van Essen en Nispen huist nu een mini-hospitaal. En dat Zorgpunt Grens kan straks ook naburige Nederlanders gezonde uitkomst bieden. ,,Daar werken we hard aan.”

23 mei