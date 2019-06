Drie dagen feest bij Klundert op een Kluitje

Zaterdag en zondag was er naast muziek ook straattheater. De gezamenlijke kerken van Klundert hadden voor zondagmiddag het Gospelkoor The Inspirational Community uitgenodigd. ,,Ik was een beetje bang dat de tijd, één uur in de middag, een probleem zou opleveren'', vertelt dominee Kees Groenendijk van de gereformeerde kerk. ,,Maar de mensen zijn massaal naar het optreden gekomen en daar zijn we heel blij mee. Dit gaan we zeker herhalen. Hoe en wat moeten we nog bekijken, maar dat we dit volgend jaar weer doen, is zeker.''