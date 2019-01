‘Dreigende files haven Moerdijk aanpakken’

De overheid is nu te afwachtend en reageert vaak pas als de problemen al daar zijn, vindt hij. ,,Dat moet anders”, vindt Dingemans. Als voorbeeld haalt hij de spoorcapaciteit op het haven- en industrieterrein aan. Directeur Ferdinand van den Oever van het havenbedrijf Moerdijk stipte vrijdag op de nieuwjaarsbijeenkomst nog eens aan dat de groei over het spoor stagneert omdat de grenzen bereikt zijn. ProRail en havenbedrijf zijn het eens over een uitbreiding, er is 7 miljoen euro beschikbaar, en toch komt het zeer waarschijnlijk dit jaar niet van de aanpak omdat nog allerlei procedures moeten worden doorlopen. ,,De middelen zijn dus beschikbaar, maar de overheid krijgt het niet goed georganiseerd. Terwijl de groei van vervoer per spoor toch te voorzien was", meent Dingemans.