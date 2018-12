Drama voor Dierenpark Klundert: ‘Ik moet mijn dieren helaas op Facebook verkopen'

KLUNDERT - Dierenpark Klundert zit zwaar in de problemen. Beheerder Machiel Crielaard wil niet verder en ziet zich genoodzaakt zijn dieren te verkopen op Marktplaats. ,,Hoeveel pijn me dat ook doet, ik kan zo niet door.”

Crielaard ligt in de clinch met de gemeente Moerdijk. Die is eigenaar van het terrein en heeft het park aan hem verpacht. Elk jaar krijgt hij, verdeeld in kwartalen, 9.052 euro voor het onderhoud van het perceel, de stal en de voeding en de verzorging van de dieren.

Volledig scherm Dierenpark Klundert heeft nog één wallaby. Het had er twee, maar er is er een vergiftigd, zegt beheerder Machiel Crielaard. © ZooParc.

Dat zijn er ruim veertig, waaronder herten, pauwen, raskippen, parelhoenders, hangbuikzwijnen en een wallaby. Omdat hij volgens de gemeente nalatig is geweest in het presenteren van de jaarrekening en in het onderhoud, is het vierde kwartaal ingehouden. ,,Hij voldoet niet aan de voorwaarden. Hij moet eerst zijn zaakjes in orde maken", verklaart wethouder Eef Schoneveld.

Quote Ik red het echt niet van die 9.000 euro. Ik koop de dieren al van mijn eigen geld Machiel Crielaard, beheerder Dierenpark Klundert

Crielaard is daar verbolgen over. Volgens hem zit het totaal anders in elkaar. ,,Ik probeer al twee jaar de wethouder of de burgemeester te bereiken aan wie ik duidelijk kan maken dat ik het echt niet red met die negenduizend euro; ik koop de dieren al van mijn eigen geld. Met twee ambtenaren had ik begin dit jaar afgesproken dat ze in het voorjaar met een afvaardiging van de gemeenteraad zouden langskomen om te bespreken of een eenmalige uitkering van 9.000 euro voor vervanging van hekken en boomkransen mogelijk was. ‘Ik zorg dat ik tegen die tijd de jaarcijfers klaar heb.', zei ik. ,Dan kunnen jullie die inzien.’ Sindsdien heb ik niets meer van ze gehoord. Ik heb daarna zo vaak gebeld, altijd zonder resultaat. Ze wisten niet eens welke wethouder erover ging.”

De druppel

Een paar weken geleden kreeg hij het dringende verzoek om de jaarcijfers in te dienen. ,,Dat is mij wegens privé-omstandigheden pas een week later gelukt. Ik hoorde daarna niets meer, belde zelf en kreeg vervolgens te horen dat ik niet in staat ben om het park goed te beheren. Dat was voor mij de druppel, na zoveel emmers al te hebben leeg gekieperd.”

Steunbetuigingen

Op Facebook krijgt de beheerder veel steunbetuigingen van mensen die vinden dat het dierenpark moet blijven. ,,Daar ben ik ontzettend blij mee. Ik wil niets liever dan doorgaan, maar op deze manier pas ik ervoor. Ik doe dit werk al vijftien jaar, mijn dieren zijn allemaal gezond en zonder stress, en ik krijg te horen dat ik het niet goed doe? De gemeente weet echt niet waarover ze praat.”

Nieuwe dierenliefhebber