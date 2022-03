Dossier van overleden geheim agent is te mager, Joop M. wil meer: ‘Het gaat om de integriteit’

Oekraïners opgevangen bij fruitteler in Fijnaart: ‘Trots en dankbaar voor wat Moerdij­kers willen doen’

FIJNAART - De eerste Oekraïense vluchtelingen die in Moerdijk worden opgevangen, kunnen vanaf maandag terecht bij fruitteler Westende in Fijnaart. In daar al aanwezige mobiele units is plaats voor 72 mensen.

