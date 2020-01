Dossier begraafplaats Zevenbergen gesloten: ‘We moeten verder’

hackathon 48 uur non-stop aan de slag om van ‘donker en grauw’ Moerdijk een droomwerk­plek te maken

30 januari KLUNDERT - Industrieterrein Moerdijk, dat is slecht bereikbaar, verontreinigend, gevaarlijk, donker en grauw. Tenminste, dat is het beeld dat potentiële toekomstige werknemers afschrikt. Aan vijftig studenten van Avans Hogeschool in Breda de taak om dat imago om te buigen, zodat hun leeftijdsgenoten straks in de rij staan om hier te mogen werken.