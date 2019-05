Dorpsweek Standdaarbuiten: ‘Ongekend wat we hier neer kunnen zetten’

,,De verhalen die je nu over woensdagavond leest, zijn allemaal een beetje opgeblazen", vindt Antoon Verhulst van de organisatie. ,,Maar blijkbaar is het protocol dat de politie voor zo'n opstootje met vier wagens komt. Verder was het gewoon druk en gezellig, en we hadden optredens van topartiesten.”

Puffen

Verhulst kijkt tevreden om zich heen; ook op donderdag - waarop traditioneel sport centraal staat - is de opkomst goed rondom de Standaert. Er wordt geconcentreerd gejeu-de-bould, of smakelijk gelachen om het ludieke livecommentaar bij het beachvolleybal. En terwijl er in de feesttent wordt gelinedancet op muziek van artiesten als Conway Twitty tijdens het country- en westernfestival met The 7 Hills Dancers, druppelen huffend en puffend de laatsten van de 182 deelnemers aan de Smaal 15 kilometer van Standdaarbuiten binnen. Voor die laatste activiteit, georganiseerd door AVS'90, had de zon wellicht wat minder mogen stralen.

,,Wat een weertje hè?", zegt Verhulst. Hij lacht: ,,Zondag hebben we een spectaculaire pubquiz, binnen in de tent. Maar dan wordt het dertig graden. Dat wordt wat.” Het is vooral een luxeprobleem, met het oog op wat nog komen gaat. Zaterdag is de feesttent het domein van de bekende feestact WC Experience, en de Hollandse avond van vrijdag kent weer grote namen als Vinzzent en Stef Ekkel. De 44e editie van de Dorpsweek is kortom de zoveelste bevestiging van waar een klein dorp groot in kan zijn.

Quote Het is ongekend wat we in Standdaar­bui­ten neer kunnen zetten Antoon Verhulst, Dorpsweek Standdaarbuiten

Nieuwe lichting

Verhulst, die ook betrokken is bij de organisatie van de nog veel drukker bezochte Lichtjesoptocht, gloeit van trots. ,,Het is ongekend wat we in Standdaarbuiten neer kunnen zetten. We hebben hier een groep mensen die er met z'n allen iets van willen maken, omdat er de rest van het jaar verder niets gebeurt. Dat is voor de samenhang in het dorp ontzettend belangrijk.”