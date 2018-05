Dorpsweek Standdaarbuiten hangt van variëteiten aan elkaar

De Dorpsweek kenmerkt zich vooral door de grote variatie in evenementen. Voor elk wat wils dus en dat komt vooral op de vrije donderdag tot uiting. Terwijl menig jongere Standdaarbuitenaar 's ochtends nog bij komt van het heftige dance-feest Village Beatz in de tent, is Conny Dam met haar team al vroeg in de weer om het beachvolleybaltoernooi in gang te zetten. Rondom de zandbak met twee velden bouwt zich van lieverlee een flink openlucht camping op met strandstoelen, barbecues en goed van blikjes bier voorziene koelboxen.

Borg

Sinds volleybalclub SRV niet meer bestaat, zet Dam het toernooi haast in haar eentje op poten. ,,Op de dag zelf kan ik rekenen op een stuk of veertig vrijwillers. Dan loopt het op rolletjes.'' Ook voor het afbreken heeft ze een slimmigheidje bedacht. ,,Elk team betaalt dertig euro borg. Wie rotzooi achter laat op z'n kampementje krijgt het geld niet terug.'' Het werkt. Als rond half zeven 's avonds de finalepartijen gespeeld zijn, is langs de zijlijn de grote schoonmaak al begonnen.

Tussen de petanquebanen en de feesttent drinken Wim Oprins uit Gilze en Ad van Zon uit Alphen hun biertje. Met geborduurde bloesjes en cowboyhoed is het niet lang raden waarom ze de dorpsweek bezoeken. Wim zegt al twintig jaar lang de line dance-evenementen af te gaan. ,,Gelukkig vindt mijn vrouw het ook leuk, dat scheelt.'' Ze staan versteld van het gemoedelijke sfeertje. ,,We dansen wel eens op plekken waar security aan de deur staat. Of je zit opgesloten in een zaaltje achteraf, omdat ze ons voor de omzet wel graag zien komen, maar verder moeten we niet zeuren. Hier maakt iedereen even een praatje met elkaar.''

Hun ding

Dat doet ook Huub Maas kort nadat hij de vijftien kilometer van Standdaarbuiten op zijn naam heeft geschreven. De Etten-Leurse topatleet tuurt even onder het tentzeil waar de linedancers hun ding doen. ,,Tja, zo heeft ieder zijn hobby. Zij zullen het van ons gek vinden dat we zo hard mogelijk van A naar B willen rennen en wij kijken op van mensen, die op een rijtje staan te dansen.''

Dorpsweek-voorzitter Antoon Verhulst hoort alle reacties graag aan. ,,Woensdag stonden zo'n 450 jongeren te hacken op de zware bassen van Village Beatz. Vroeger waren het bandjes, maar we zijn met onze tijd meegegaan. Vandaag is iedereen in beweging bij de sport- en spelactiviteiten. Het jeu de boules is nu ook naast de tent. Zo is alles compact.''

Max Verstappen

De topattracties komen er volgens Verhulst nog aan. ,,Voor de Hollandse avond zijn al 500 kaarten verkocht, de Luikse Markt met dertig kraamhouders is een succes en van de Formule 1-middag met simulator op het GP-parcours van Spanje verwacht ik zondag veel. Daarna kijken we met z'n allen hoe Max wellicht zijn Spaanse GP-zege van twee jaar terug kan herhalen.''

Over belangstelling voor de 43e Dorpsweek klaagt hij niet. ,,Alleen zouden we er iets meer reclame aan willen geven met billboards. Dat ziet de gemeente echter niet zitten.''