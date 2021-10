Dorpstafels ontevreden over samenwerking met gemeente: ‘Idee dat er tijdens corona niks is gebeurd’

ZEVENBERGEN - Een aantal stads- en dorpstafels in Moerdijk is ontevreden over de samenwerking met de gemeente. Dat blijkt uit een telefonische rondgang. ,,Het grote gevaar is dat burgers zo afhaken.”

Die laatste woorden zijn opgetekend uit de mond van voorzitter Rob Zoon van de Dorpstafel Standdaarbuiten. Hij laat weten dat er lokaal ‘veel ongenoegen’ is. ,,Het gaat niet meer zo voortvarend als voor de covid-periode”, constateert hij. ,,Daarvoor hadden we regelmatiger vergaderingen en als daar punten werd aangeroerd, kregen we snel terugkoppeling van de gemeente. Die terugkoppeling is nu summier.”

Een slechte ontwikkeling vindt Zoon, die woensdagavond het college van B en W op bezoek krijgt in het kader van een kennismakingsrondje van de nieuwe burgemeester, Aart-Jan Moerkerke. Zoon: ,,Dat wordt kennismaken en handje schudden. Het zal een vriendelijk welkom worden, maar zeker ook gepaard met kritische bewoordingen. De boel moet echt weer op gang komen. We hebben het idee dat er tijdens corona niks is gebeurd.”

Ontevredenheid

Ook in Langeweg, waar de gemoederen verhit zijn door een mogelijke sluiting van de Mariaschool, heerst ontevredenheid over het functioneren van de dorpstafel, vertelt Mart Scheepers. ,,De burgerparticipatie waar de gemeente zo hoog van opgeeft, moet snel weer gestalte krijgen. Het liep een paar jaar geleden veel beter.”

Scheepers signaleert dat ambtenaren steeds vaker met ‘ontwijkende antwoorden’ komen op vragen die vanuit de dorpstafel worden gesteld. ,,Of de antwoorden komen zelfs helemaal niet. Het lijkt soms wel of ze van elkaar niet weten waar ze mee bezig zijn.”

Koppen bij elkaar

Voorzitter Melten Dekkers van de Stadstafel Klundert wil er niet al te uitgebreid op in gaan. ,,Ik zou eigenlijk willen voorstellen om eerst eventjes alle koppen bij elkaar te steken als voorzitters. Maar dat er veel werk te doen is, is wel duidelijk.”

Dekkers wijst erop dat de Klundertenaren geen klachten hebben over antwoorden vanuit de gemeente. ,,Die krijgen we altijd, maar waar het vaak wringt, is dat we niet of te laat betrokken worden. Dat gebeurt als de piketpaaltjes al zijn geslagen. Dan is het te laat om nog mee te denken.”

Succes

,,In elke kern is het anders. Bij ons is het een succes”, vult Caesar Luikenaar van de Dorpstafel Willemstad aan. Het kan altijd beter, maar vanuit het bewonersoogpunt geef ik de samenwerking een ruime voldoende.”

Dat geldt ook bij de dorpstafel Moerdijk, vertelt Jos Schalk, die zelf voor de gemeente werkt. ,,Wij hebben weinig te klagen. Het contact met de gebiedscoördinator is hartstikke goed. De dorpstafel wordt goed bezocht, zaken worden opgepakt.”

Wind van voren

Mart Scheepers wil aan zijn kritische bewoordingen toevoegen dat er onlangs is overlegd met wethouder Jack van Dorst. ,,Hij kreeg in het begin de wind van voren, maar heeft gezegd dat hij het gaat oppakken. Heel goed.”

De wethouder zelf wil de evaluatie van het functioneren van de gebiedstafels van volgende maand afwachten voordat hij reageert. ,,Dit is niet het juiste moment”, aldus een gemeentewoordvoerster.