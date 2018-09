Dorpstafel Moerdijk: ruim 500 arbeidsmigranten veel te fors

De gemeente Moerdijk werkt mee aan het verzoek van eigenaar Jan Karel Fikke om van het hotel aan de Sebastiaansweg een 'long stay' te maken voor buitenlandse arbeiders die hun brood verdienen op het haven- en industrieterrein Moerdijk. Het gaat in eerste instantie om 146 arbeidsmigranten. Eestermans staat er positief tegenover dat voor deze werknemers goede huisvesting komt. Een aantal van 146 klinkt hem ook heel wat beter in de oren, al heeft hij ook hier twijfels. ,,Ik vraag mij af of of je dit midden in de polder moet doen. Wat voor voorzieningen heb je mensen daar te bieden?''