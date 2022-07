Dorpshaven Moerdijk vanaf 2024 aanlegplaats voor cruiseschepen: ‘Zulke kansen moet je grijpen’

Ook als de steiger in het dorp Moerdijk er straks ligt, komen er verderop in Willemstad ook nog steeds riviercruises aan, zoals nu al gebeurt. Dingemans: ,,De boot die echt voor de vesting komt, zal daar blijven. Maar in Willemstad komen nu ook cruises aan met mensen die vervolgens op excursie gaan in de regio. Die gaan we verplaatsen.”