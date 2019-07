Dorpshart Moerdijk nu al beklad met graffiti

Schalk heeft uit een van de bekladdingen kunnen opmaken dat er in elk geval een Poolse dame van 22 bij betrokken is. ,,Ze heeft er zelf haar instagramaccount op gezet.” In de picknickbank zijn volgens hem ook nog eens drie kruisjes gegraveerd. ,,Gebruik is leuk", zegt hij, ,,maar misbruik moet je zien te voorkomen. Daarom is het goed dat er meteen iets aan wordt gedaan, anders lokt het alleen nog maar meer vandalisme uit.” Maar of zij er alleen erachter zit, of dat er meerdere mensen bij betrokken zijn, of het mensen zijn uit Moerdijk dan wel gasten die logeren in hotel Port of Moerdijk: er is in zijn ogen nog niets over te zeggen.