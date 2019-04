Dorpshart Moerdijk krijgt nu echt vorm

Het dorpshart van Moerdijk, op de plek van de oude Stephanuskerk, begint nu echt vorm te krijgen. Op 29 juni vindt de feestelijke opening plaats.



De speeltuin is geschikt voor alle kinderen. Van jong tot oud en met of zonder beperking. ,,Dat kinderen samen in één speeltuin kunnen spelen is wat we wilden", vertelt Jan Eestermans van Dorpstafel Moerdijk. ,,Het is echt bijzonder, want van dit soort speeltuinen zijn er maar 25 in heel het land. De dichtstbijzijnde zijn in Rotterdam en Oss."