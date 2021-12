Dorpsbezoeken Moerdijk alleen nog online

25 jaar na gemeentelijke herindeling Cor de Ronde werd níet de eerste burgemees­ter van Moerdijk: ‘Van de ene op de andere dag was ik werkloos’

Cor de Ronde was in 1997 de gedoodverfde kandidaat om burgemeester van de nieuwe gemeente Groot-Zevenbergen - later omgedoopt tot Moerdijk - te worden. Hij had als burgemeester van Willemstad naam gemaakt met de aanpak van boze schippers die de Volkeraksluizen wilden blokkeren.

21 december