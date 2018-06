Dorpen in shock na dood motorrijders

Ooltgensplaat en Oud-Beijerland zijn in diepe rouw na de dood van twee motorrijders uit deze twee dorpen. De mannen kwamen deze week om het leven nadat ze in een tunneltje onder de A29 frontaal tegen elkaar botsten. In hun woonplaatsen wordt volop gespeculeerd over de oorzaak van de aanrijding. ,,Het is daar levensgevaarlijk.’’

De Bosweg bij Ooltgensplaat op het eiland Goeree-Overflakkee is een populaire plek voor motorrijders om te oefenen op scherpe bochten. Meerdere ooggetuigen vertellen ook dat er vlak voor het ongeluk meerdere motorrijders aan het ‘stunten’ waren op die plek.

Volgens een inwoner van Oud-Beijerland, die daar met zijn brommertje reed, waren de motorrijders elkaar zelfs aan het filmen. Een andere ooggetuige, die niet met zijn naam in de krant wil, zag begin van de avond drie motorrijders op de plek des onheils. Hij fietste er op dat moment langs. ,,Eén was er aan het rijden, twee stonden er langs de kant. De motorrijder haalde mij richting Flakkee in. Vervolgens kwam hij terug en gaf vol gas. Ik schat dat hij 150 kilometer per uur reed toen hij mij passeerde. Een half uur later kwam ik terug en was de weg afgesloten. Er lagen enorm veel scherven. Ik zag een van de motorrijders liggen. Hij had zijn helm nog op.’’

Quote Het is vreselijk triest, maar je kon hier helaas op wachten Ooggetuige

De ooggetuige wil anderen waarschuwen voor het racen op deze weg. ,,Er liggen daar een paar ‘lekkere’ bochten in de weg. De motorrijders proberen daar de ideale lijn te pakken, maar belanden ook wel eens op de verkeerde weghelft. Mijn ouders fietsen hier vijf keer per week en moeten geregeld in de berm uitwijken. Het is vreselijk triest, maar je kon hier helaas op wachten.’’

De politie zegt de geluiden over hard rijdende motorrijders ook te horen, maar kan niet bevestigen dat dit hier ook het geval was. ,,Het onderzoek is net gestart’’ zegt een woordvoerder. Hij hoopt dat er getuigen zijn die iets meer kunnen vertellen over de toedracht.

Volledig scherm Twee motorrijders kwamen om in de Meeuwentunnel bij Ooltgensplaat © Mediatv

De dood van de 32-jarige Pieter uit Ooltgensplaat is hard aangekomen in zijn dorp. Op zijn oude basisschool, CBS de Hoeksteen, is iedereen in shock. Zijn moeder werkt er ook als juf.

Volgens schooldirecteur Karel Knoester is de verslagenheid bij de andere leerkrachten groot. ,,Het gaat toch om een collega’’, zegt hij teneergeslagen.

Schoolkamp

De school heeft besloten om dinsdag haar deuren te sluiten, zodat alle leerkrachten naar de begrafenis kunnen. Heel even is ook overwogen om het schoolkamp die week af te gelasten, maar daar is van afgezien. Wel komen bijna alle leerkrachten die meegaan dinsdag terug, om de rouwdienst bij te kunnen wonen. Eén leerkracht blijft, samen met wat ouders, achter bij de kinderen.