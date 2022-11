Dorp Moerdijk zit straks zonder kroeg: Café de Put gaat verdwijnen

Boven het café zijn er daarnaast nog eens appartementen, een badkamer en een centrale woonkamer met keuken. De makelaar ziet in het gebouw uit 1900 een ‘prachtig pand in de nabijheid van de haven en het wandelgebied’. Het café is, zo valt te lezen in de advertentie op Funda, dan ook een populaire uitvalsbasis onder wandelaars en fietsers. ‘Een plek waar mensen graag een borrel komen doen of lunchen/dineren na een lange wandeling/fietstocht.’