Doorsteek, Westerstraat en AH op de schop in Klundert: ‘Het wordt toegankelijker, opener’

Havenmees­ter Moerdijk: aanlegstei­ger veerpont slechts éénmaal gebruikt door ‘vreemden’

MOERDIJK - De aanlegsteiger in de dorpshaven Moerdijk mag alleen in noodgevallen worden gebruikt door andere schepen dan de Lucretia, de veerdienst over het Hollandsch Diep. Slechts éénmaal is er door ‘vreemden’ aangemeerd bij het ponton.

16 november