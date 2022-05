Doorkomst Ronde van Spanje moet fietsen in Moerdijk promoten: ‘Vuelta niet ongemerkt voorbij laten gaan’

FIJNAART/KLUNDERT - Nog goede ideeën om de doorkomst van de Vuelta op te leuken? De gemeente Moerdijk houdt zich aanbevolen, want die wil het rondtrekkende wielercircus in augustus niet ongemerkt laten passeren.

,,Een mooie gelegenheid om te laten zien dat Moerdijk een prima gemeente is om te gaan fietsen”, zegt een gemeentewoordvoerder.

De Ronde van Spanje rijdt zondag 21 augustus de etappe Breda-Breda. De renners komen ook door Zevenbergen, Klundert en Fijnaart. De Vuelta zou twee jaar geleden al in de regio neerstrijken, maar toen kon dat door corona niet doorgaan. ,,Destijds zijn er al wel allerlei plannen bedacht om iets bijzonders met de doorkomst te doen. Dat is onder meer gebeurd op een bijeenkomst in De Stad Klundert. We gaan kijken of deze plannen nog steeds bestaan.”

Activiteiten kunnen worden aangemeld de site van de gemeente Moerdijk.

Vip-tent

In Fijnaart hadden Henk van Lenten van snackbar Family en zijn collega’s van De Graanbeurs en De Fendertse Hoeve al plannen om de doorkomst op te leuken. Zij dachten onder meer maar aan een vip-tent, grote schermen om de koers te kunnen volgen en een horecaplein. ,,Of we dat nog gaan doen, weet ik niet. Ik ga daarover in overleg met mijn collega’s. We zijn de laatste tijd vooral druk geweest met Oorlogswinter, de musical”, zegt Van Lenten. ,,Wat mij betreft laten we de Vuelta niet ongemerkt passeren.”

,,Wij willen in ieder geval op ons terras wat leuks doen, want de Vuelta komt pal voor onze deur voorbij”, zegt Benjamin Eland van De Stad Klundert in Klundert. ,,Misschien dat we ook een groot scherm plaatsen zodat bezoekers het verloop van de koers kunnen zien.”

Stichting Wielerronde Zevenbergen heeft geen plannen, zegt voorzitter Joeri Kamp. ,,Niet op de dag zelf, daar is de gemeente mee bezig. Maar we zullen de Vuelta zeker promoten tijdens ons Wielerweekend Moerdijk, want wij zitten er twee weken voor.”