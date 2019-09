‘Door Toer de Boer kunnen de kids zien waar ons eten vandaan komt’

Ongekende drukte zaterdagmiddag bij veehouder Van Adrichem in Fijnaart. Bezoekers van Toer de Boer in de gemeente Moerdijk zorgden voor een continu volle parkeerplaats, en daarnaast kwamen er ook nog veel mensen met de fiets naar het bedrijf op de Boerendijk.



Dat Toer de Boer blijkt ieder jaar opnieuw een groot succes, want heel wat mensen willen toch graag weten hoe het er op een agrarisch bedrijf aan toe gaat. En dus was het 'volle bak' bij Van Adrichem, fruitteler Roks, akkerbouwbedrijf Van Strien en champignonkwekerij Dingemans. De laatste bevindt zich in Noordhoek, de drie andere allen in Fijnaart.