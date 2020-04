Door 380 kV bedreigde Kattekraam krijgt extra steun van gemeente Moerdijk

Ze voegde daaraan toe zich zorgen te maken over het proces en over de manier waarop er wordt omgegaan met de bewoners: ‘Verkapte toezeggingen, worsten die worden voorgehouden'. Tijdens dezelfde vergadering nam de gemeenteraad een motie aan om de inwoners ‘de maximale ondersteuning’ te geven. Dat is dus de extra arbeidskracht.

In onzekerheid

Het moge dan zo goed als vaststaan dat protest niet meer helpt, dan nog zitten de gedupeerden in onzekerheid. Kunnen ze er blijven wonen? En als ze er niet willen blijven wonen: is er dan een uitkoopsom, en zo ja: hoe hoog is die dan? Deijkers heeft het over een ‘afwachtende houding. ,,We weten niet wat er gaat gebeuren, zeker niet nu de coronacrisis erbij is gekomen. Wie weet wat voor gevolgen die nog zal krijgen? Maar iedereen in dit buurtje (acht huishoudens, AV) hoopt dat hij mag blijven.”