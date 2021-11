Domweg gelukkig in Moerdijk: inwoners geven hun buurt rapportcijfer 7,9

Dat blijkt uit een inwonerspeiling van de gemeente Moerdijk. Daaruit komt naar voren dat Moerdijkers hun woonomgeving gemiddeld met een 7,9 beoordelen. Van alle kernen wijken Willemstad (8,2) en Zevenbergschen Hoek (7,6) het meest van het gemiddelde af.

De gemeente trekt dan ook de conclusie dat Moerdijkers over het algemeen tevreden zijn. Uiteraard is er ook een aantal verbeterpunten uit de peiling naar voren gekomen, zo stelt de gemeente vast. ‘Moerdijkers zijn minder te spreken over de kwaliteit van de openbare ruimte.’

Werk aan de winkel

Wethouder Jack van Dorst is daar niet door verrast, zegt hij in een reactie. ,,Er is nog steeds werk aan de winkel. We weten zelf ook dat we daar nog veel moeten doen. Daar zijn we ook al mee bezig. We kijken bijvoorbeeld samen met onze aannemers, die werken in die openbare ruimte, hoe we toch de afgesproken kwaliteitsniveaus kunnen behalen.”

Quote Mooi natuurlijk dat veel inwoners prettig wonen in hun buurt. Juist nu we door corona meer dan ooit aangewezen waren op de eigen woonomge­ving Jack van Dorst, Wethouder gemeente Moerdijk

Hij vervolgt: ,,Ander belangrijk punt is de ruimte voor mensen om met eigen initiatieven aan de slag te kunnen. Dat is nu meer dan ooit actueel in een tijd waarin het vertrouwen in de overheid in het algemeen lager is dan ooit. Met onze stads- en dorpstafels werken we daar hard aan.”

Mooie resultaten

Samenvattend vindt Van Dorst dat er 'een aantal mooie resultaten’ is behaald. ,,Mooi natuurlijk dat veel inwoners prettig wonen in hun buurt. Juist ook omdat we in de afgelopen coronaperiode meer dan ooit aangewezen waren op die eigen woonomgeving.”

Voor de inwonerspeiling zijn ruim 14.000 Moerdijkers uitgenodigd. Bijna 2400 inwoners hebben de vragenlijst volledig ingevuld. Met de tweejaarlijkse peiling kan de gemeente uitkomsten vergelijken, trends signaleren en ‘waar nodig samen met inwoners en organisaties aan de slag gaan met verbeteracties’.