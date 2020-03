‘Domheid maakt me kwaad’: maak kennis met de nieuwe wethouder van Moerdijk

Het gesprek is niet in zijn net ingerichte werkkamer in het gemeentehuis in Zevenbergen, maar aan de overkant van de straat, in de meer informele setting van De Borgh. Want de afspraak is dat de politiek niet helemaal wordt gemeden, maar dat het toch vooral over Danny Dingemans zelf moet gaan. Wat drijft de voormalige onderwijsman, hoe was zijn jeugd, wat kan hem kwaad maken? Bestelt hij een pizza of eet hij liever bij Vista? En houdt hij bijvoorbeeld van pop of klassiek?