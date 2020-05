Dok 13 weer open: ‘Straks één van de mooiste terrassen aan het water’

"Na het Zomerfestival van de Notenkrakers in juni 2019 zijn we dicht gegaan, door de werkzaamheden aan de nieuwe haven waren we niet meer bereikbaar en daalden onze inkomsten enorm. Ja we hebben een moeilijk jaar achter de rug. Ik ben noodgedwongen een baan elders gaan zoeken en werk nu als coach eten & drinken bij de zorginstellingen Raffy, Lâle en de Leystroom in Breda.”

Gastvrijheid

“Noem het gastvrijheid in de ouderen zorg. Dat blijf ik ook doen. Nu gaan we per 1 juni weer open met Dok 13. Er is voldoende ruimte zodat we ons goed aan de RIVM richtlijnen kunnen houden. We kunnen voldoende plekken creëren, waarbij ik hoop dat we nu omzet kunnen draaien. Toen we hier in 2013 gestart zijn had ik al voor ogen wat het nu wordt: 'Het kleine café aan de haven’.”