‘Doe nú wat aan woningschaarste, gemeente Moerdijk’

Een huisvestingsverordening is een instrument dat elke gemeente kan oppakken wanneer er sprake is van woningschaarste. Een gemeente kan zo bewerkstelligen dat de toewijzing van huurwoningen tijdelijk, voor vier jaar, volgens andere normen verloopt dan gebruikelijk.

Quote Voorbeeld: een mevrouw uit Fijnaart krijgt een woning toegewezen in Dinteloord. Daar is ze niet blij mee Jack Lems, Raadslid OM, gemeente Moerdijk

Volgens Lems is dat dé methode om op korte termijn situaties op te lossen die voor bewoners uit de gemeente zelf uiterst nadelig zijn. ,,Een voorbeeld: een mevrouw uit Fijnaart moet vanwege haar handicap naar een ander soort woning. Ze krijgt er een toegewezen in Dinteloord. Daar is ze niet blij mee.”

,,Of neem het oudere echtpaar uit Fijnaart dat kleiner wil gaan wonen. Er zijn heel geschikte woningen voor 50-plussers in hun dorp, maar daar komen mensen van buiten de gemeente in. Op zich eerlijk, die hebben even veel recht. Maar het echtpaar ziet zich genoodzaakt om naar Roosendaal te verhuizen.”

De gemeente Moerdijk houdt tot nog toe de boot af, omdat ze eerst wil weten of er wel sprake is van woningschaarste, laat ze in een reactie op zijn raadsvraag weten. Er komt een onderzoek naar, waarvan de uitslag eind dit jaar wordt verwacht.

Volledig scherm Jack Lems, raadslid Onafhankelijk Moerdijk. © Onafhankelijk Moerdijk

,,Belachelijk", vindt Lems. ,,Natuurlijk is er woningschaarste. Het is een landelijk probleem. Kijk zelf maar eens op Klik voor Wonen: voor iedere woning zijn minstens driehonderd gegadigden.”

Moedeloos

Hij wordt er moedeloos van, zegt hij. ,,Waarom moet het nou zo lang duren? Ik probeer al sinds 2017 boven water te krijgen dat er woningschaarste is. Ik heb het college in januari nog gevraagd om er werk van te maken, maar de antwoorden stellen me teleur. De vraag is: hoe nijpend moet de woningschaarste zijn om tot een huisvestingsverordening te komen? Dat wil ik weleens weten.”