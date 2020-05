Dodenherdenking was niet eerder zo innovatief: bekijk hier of jouw gemeente live uitzendt

WEST-BRABANT - In bijna iedere gemeente wordt de kranslegging uitgezonden op televisie of sociale media. In sommige gevallen zelfs live.

In Waspik laten ze er geen gras over groeien. ,,Dodenherdenking pakken wij dit jaar digitaal aan", vertelt de gemeentewoordvoerder. Ze maken opnames van herkenbare onderdelen, zoals dodenappel, kranslegging en de speech van de burgemeester. De video wordt op 4 mei verspreidt.

Digitale toespraak

In de grootste stad van West-Brabant, Breda, worden kransen weggelegd. Waar de burgemeester en wethouders dat doen, wordt niet gecommuniceerd om te voorkomen dat mensen gaan kijken. ,,De burgemeester houdt wel zoals gebruikelijk een toespraak; dit keer via de digitale weg. Deze wordt op de gemeentelijke social media-kanalen gepost.” Net als in Roosendaal, Etten-Leur, Dongen, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau en Gilze en Rijen.

Volledig scherm Dodenherdenking in Roosendaal vorig jaar. © MaRicMedia/Christian Traets

Kranslegging live volgen

In Woensdrecht en Halderberge gaan ze nog een stapje verder. De kranslegging is live te volgen via sociale media. Zo legt burgemeester Heleen van Rijnbach-de Groot een krans in Hoeven en houdt ze een toespraak. Die is te volgen via YouTube. De ceremonie in Steenbergen is live te zien op SLOS TV.

In Zundert gaan ze niet op de digitale tour. Wel worden kransen gelegd bij de monumenten, de Taptoe geblazen en twee minuten stilte gehouden. Hetzelfde gebeurt in de gemeente Drimmelen.

En wat gebeurt er op Bevrijdingsdag?

Op 5 mei zijn bijna alle activiteiten afgelast. Enkel in Alphen-Chaam wordt op Landgoed Anneville een kunstwerk onthuld zonder publiek. Het kunstwerk herinnert aan het verblijf van Koningin Wilhelmina van 75 jaar geleden.

Beiaardier Michel Gottmer houdt een concert op het klokkenspel van de Vincent van Goghkerk in Etten-Leur. Om 12:00 wordt gestart met het Wilhelmus en daarna zullen bekende én onbekende melodieën te horen zijn die ook tijdens de bevrijding hebben geklonken.

Volledig scherm Beiaardier Michel Gottmer houdt een concert op het klokkenspel van de Vincent van Goghkerk in Etten-Leur. © het fotoburo/Peter van Trijen

Uitgesteld

In Gilze en Rijen hangt tot half mei het Bevrijdingslint door de hele gemeente. ,,Een voorstelling van de documentaire ‘Overleven in de schaduw van het vliegveld’ staat nog op stapel, omdat deze is uitgesteld vanwege de maatregelen rondom corona", vertelt de gemeentewoordvoerder.

Ook in Drimmelen is het 4 De Vrijheid Festival van Drimmelen Connect! afgelast. Om de inwoners tóch het verhaal van de bevrijding te kunnen vertellen, is een film opgenomen. Die wordt 5 mei uitgezonden bij Omroep Drimmelen op de oneven uren.

Niet de gemeente Rucphen gaat op de digitale tour op Bevrijdingsdag, maar dorpshuis Agora. Iedere inwoner wordt opgeroepen een videoboodschap in te spreken die via de Facebookpagina van het dorpshuis worden uitgezonden.

Meer video's zijn die dag te bekijken op het YouTube-kanaal van de gemeente Etten-Leur. De serie ‘Samen vieren we de vrijheid’ komt die dan online.

En natuurlijk: vlaggen!

Uiteraard wordt iedere inwoner van Nederland gevraagd om te vlaggen op Bevrijdingsdag. Zo ook in Moerdijk: ,,We vinden het natuurlijk heel erg jammer dat de bevrijding niet uitbundig samen gevierd kan worden. Voor toch een beetje feestvreugde steken we ook op deze dag de vlag op het gemeentehuis uit volgens het vlagprotocol", aldus de woordvoerder.