Dode bij ongeval op A16 bij Zevenbergschen Hoek

Aantal verkochte huizen in West-Bra­bant flink gedaald terwijl prijzen stijgen

14:03 Het aantal verkochte huizen neemt in het derde kwartaal van dit jaar verder af terwijl de prijzen blijven stijgen. In de regio Breda is de daling ten opzichte van vorig jaar het laagst van West-Brabant met 13,7 procent. Dat blijkt uit donderdag gepubliceerde cijfers van de NVM.