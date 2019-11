Dochter doodgereden vrouw: Kijk naar kruispunt bij Langeweg

LONGREAD | Bevrijding 75 jaar 'De oorlog in West-Bra­bant begon na de bevrijding'

11:13 MOERDIJK/DORDRECHT - Na de bevrijding van West-Brabant, begin november 1944, scheidt alleen het Hollandsch Diep de geallieerden nog van Dordrecht. Maar aan beide kanten van de door de Duitsers opgeblazen Moerdijkbruggen is de oorlogsellende nog lang niet voorbij. In het zuiden is zoveel kapot dat er weinig te vieren valt, in het noorden moet de hongerwinter nog beginnen en laat de bezetter voelen dat ie nog niet verslagen is.