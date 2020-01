DJ AP, de havenmeester, truckerrestaurant Kanters en ‘horrorbabies’; dat is Typisch Moerdijk

Met een drone in vogelvlucht over de Moerdijkbrug, naar het industrieterrein, langs de natuur, meteen naar het pittoreske dorpje zelf. Voeg daar het inmiddels kenmerkende deuntje van de serie Typisch aan toe en voilá! Typisch Moerdijk kan van start gaan. Zelfs de ondertiteling is geregeld voor wie het accent van de echte Moerdijkers niet kan volgen.

Het programma volgt, volgens vast recept, een aantal inwoners van Moerdijk. Allemaal met hun eigen leven en verhaal. Met verschillende interesses en met hun eigen band met de wijk of plaats waar ze wonen.

Haven

Zoals Loes van Leest, de havenmeester. Samen met haar man Jan woont ze in de haven. ,,Zij zit normaal in de serre en ik in de woonkamer. Dan moet ik haar alarmeren als de schepen binnenkomen", vertelt Jan met een grote glimlach. Nog even en dan gaat Loes met pensioen. Dat betekent dat ze ook haar dienstwoning aan de haven moet verlaten. ,,Dit is wel de fijnste plek waar ik ooit gewoond heb.”

Loes heeft het dorp zien veranderen. ,,We hebben hier zoveel meegemaakt. Ik denk dat het industrieterrein het ergste is geweest. Het was zo mooi hier.”

Industrie

Het hoge woord is eruit. Noem de naam Moerdijk waar dan ook in Nederland, en het industrieterrein is misschien wel bekende dan het gelijknamige dorpje. Of is het precies andersom? Toch speelt industrie in de eerste aflevering een zeer beperkte rol.

Nou ja, beperkt. Een deel van de invloed komt wel naar voren. Kijk bijvoorbeeld maar naar het verhaal van John Kanters. Een terrein vol vrachtwagens en een restaurant vol truckers. Voor hem dagelijkse kost. En hij zou het niet anders willen. ,,Dit is wat ik leuk vind. Ik ben hier geboren en getogen. Sommige mensen zouden vragen: ‘wat heb je daar te zoeken?'. Maar het is mijn leven.”

Nieuwe bewoners

Een van de redenen voor de programmamakers om 48 dagen te komen filmen in Moerdijk was het feit dat het een dorpje is met maar 1.100 inwoners. Nou, daar zijn er inmiddels drie bij gekomen met Jolanda Kramers, Corné en de moeder van Jolanda. Jolanda en Corné hebben een huis gekocht van 200 vierkante meter, met vanaf aflevering nog een 100 vierkante meter erbij in een ‘prefab woning’ voor de moeder van Jolanda. ,,Mensen zeggen: ‘zoveel respect dat je dat doet voor je moeder'. Maar het is toch niet meer dan normaal?”

Halloween

Daarmee hebben we nog niet alle schitterende aspecten van de eerste aflevering gehad. Wie het programma kijkt, moet weten dat in oktober al begonnen werd met opnames voor de serie. En dus komt ook Halloween voorbij, met een hoofdrol voor het gezin Pieterse. Bianc versiert haar tuin met horrorbabies, afgehakte nepvingers en echte nepspoken. Iets wat op Twitter nog voor een beetje commotie zorgde.

Tekst loopt door na de tweet.

Zoonlief Angus draait als DJ AP (voor Angus Pieterse) de show aan elkaar, terwijl vader Marcel hangend tegen het hek over de muzieksmaak van zijn zoon praat. ,,Ik heb een passie voor AC/DC.” Dat heeft hij laten merken door zijn zoons, Angus en Scott, en de hond, Spike, te vernoemen naar bandleden van de rockband. Angus heeft zo zijn eigen smaak. ,,Ik hou vooral van hardstyle.” Het mag zijn smaak dan niet zijn, Marcel is ontzettend trots op zijn zoon.

,,Hij heeft alles zelf bij elkaar gespaard. Leuk dat mensen ervan genieten. En wie weet waar het allemaal toe leidt. Dan word ik zijn chauffeur.”

En zo is in no-time de eerste aflevering van Typisch Moerdijk voorbijgevlogen.