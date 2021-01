Dit zijn de vrouwen achter de Moerdijkse Mondkapjes: ‘Wij delen geen presentjes uit, maar aandacht’

column Koortsdro­men en sluipende paniek: ik ga er bijna weer van bidden

10 januari Mijn moeder kookte pompoensoep voor een sterrenrestaurant in Canada. Een ver familielid injecteerde de hete soep in zijn aderen om die zo naar zijn bestemming te smokkelen. Rudi Giuliani was er ook: hij wilde me meenemen naar de Verenigde Staten, ‘om de molens te laten zien waarin vaccins worden gemaakt’.