Dit zijn de motto's van carnaval 2020 in de gemeente van Moerdijk

In Zeuvebultelaand (Zevenbergen) is het motto: ‘’Nou brik mun kloomp‘’ en in Loerendonck (Klundert) is dat: “We plakke meej mekaore! De Kantemaaiers (Noordhoek) hebben gekozen voor: “Hedde oe eige al gezien!”. Het Kleigat (Fijnaart) heeft als motto gekozen: “Wa hedde gij nou aon? Het Zwammegat (Standdaarbuiten) gaat voor: “Blef bij d’n les”. In het Spieringkruiersdurp (Moerdijk) is het motto voor carnaval 2020: “Ut gaot van eigus.” Snerkersdurp (Zevenbergschen Hoek) gaat in 2020 voor: “Groot en klein maoke al 60 jaar gein”.