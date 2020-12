Dit zijn de mooiste foto’s van Zevenbergen: ‘Als je deze ophangt, hoef je niks meer toe te lichten’

‘Wie brengt het centrum van Zevenbergen het mooist in beeld’. Deze vraag van het Centrumteam was niet aan dovemansogen gericht. Meer dan honderd foto's stroomden binnen in de mailbox van het team, dat tijdens de aanleg van de haven en de herinrichting van de Markt verschillende activiteiten organiseerde om het centrum zoveel mogelijk bruisend te houden.

Het is een mooie foto, maar ik had niet verwacht te winnen

Avondlicht

Lof voor lijnenspel

Ouders bezoeken

Farla is geboren en getogen in Zevenbergen en komt hier nog regelmatig om zijn ouders te bezoeken. ,,Ik had deze foto op Facebook gezet. Een vriend vroeg me waarom ik hem niet instuurde voor de wedstrijd. Dat heb ik gedaan. Het is een mooie foto, maar ik had niet verwacht te winnen.”