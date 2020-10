Dit zijn de mensen die in Zevenbergen het onkruid in jouw straat wieden: ‘Zulk dankbaar werk'

ZEVENBERGEN - Onkruid en gemopper horen bij elkaar als peper en zout. Toch is respect voor de mensen die het groen verzorgen, en dat is lang niet alleen schoffelen, op zijn plaats. In weer en wind ploegen ze zich door het groen heen, ruimen ze onze rommel op en legen ze hondenpoepbakken.

Volledig scherm Tim Reuvers (links) en Bas Verkerk wieden het onkruid in Zomerland. © Pix4Profs/Peter Braakmann

Al het groenonderhoud is in de gemeente Moerdijk sinds januari 2020 in beheer van de Groenplus combinatie, een samenwerkingsverband tussen Bras Fijnaart/idVerde (voorheen BTL). Dat gebeurt in samenwerking met de WVS: lokale mensen die de omgeving goed kennen. Een verplichting die Groenplus is aangegaan met de gemeente. ,,Dat is iets wat veel mensen niet weten'', wil Rijndorp graag kwijt. ,,Op de een of andere manier heeft zich rondgezongen dat zij aan de kant zouden zijn gezet. Ik heb geen idee waar dat gerucht vandaan komt.''

Volledig scherm Goof Rijndorp, directeur Bras Fijnaart © Annelies Vlaanderen

In totaal gaat het om 46 fte's vanuit de WVS; daarnaast zijn er ook nog eens circa 12 fte's gevuld met mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Voor de Willemstadse directeur is het inzetten van deze mensen van grote waarde. ,,Ik vind het ook belangrijk dat je andere mensen moet behandelen, zoals jij zelf behandeld wilt worden.''

Sinds Groenplus het groenonderhoud heeft overgenomen, ziet Rijndorp vooruitgang: ,,We hadden een achterstand in te halen. Het beeld gaat erop vooruit. Maar het integreren, de samenwerking tussen GroenPlus en de medewerkers van WVS en de verschillende werkzaamheden, heb je niet in ruim een half jaar voor elkaar. De juiste mensen op de juiste plek, dat is een hele klus, maar we zijn goed op weg.''

BAS VERKERK (44)

Volledig scherm Bas Verkerk, groenwerker in Zevenbergen © Annelies Vlaanderen

,,Onkruid, daar hebben de bewoners zo’n hekel aan. Ik niet, want zonder onkruid heb ik geen werk, haha. Ik doe dit werk al 25 jaar. Jazeker, we hebben taart gehad. Ach, het weer. Als het mist, dan werken we hard door. Maar als het hard regent, dan mogen we stoppen. We werken met z’n vijven in het centrum van Zevenbergen, Zomerland en Krooswijk. Vijf dagen per week, 8 uur per dag. Ik vind het nog steeds leuk.”

TIM REUVERS (28), ZEVENBERGEN

Volledig scherm Tim Reuvers, groenwerker in Zevenbergen. © Annelies Vlaanderen

,,Ik doe dit nu negen jaar en ik doe het wel goed, hoor. Wat ik van de voorman, vind? Ja, da’s wel een goeie vent. We kunnen het goed met elkaar vinden. Nooit ruzie, nee. Ik werk netjes. D’r zitten nogal eens blikjes en ander afval tussen de struiken. Als ik mensen iets zie weggooien, zeg ik er wel wat van. Maar ze luisteren niet. Zeg, ik kom toch in de krant, hè? Ik ben single, dus als iemand belangstelling heeft... Geintje!”

MARCO SNOEIJS (38), ETTEN-LEUR

Volledig scherm Marco Snoeijs, groenwerker in Zevenbergen (voorman). © Annelies Vlaanderen

,,Zes jaar doe ik dit, en ik blijf het doen tot aan mijn pensioen. Het is zo’n dankbaar werk! Je maakt het netjes voor de mensen. Ik ben voorman, ik stuur de mensen aan, vertel ze welk werk ze moeten doen. Ik ga, als een medewerker dat wil, mee naar de dokter en luister naar hun persoonlijke problemen. Maar ik werk gewoon mee. Ja, onkruid is wel een beetje een ding. Ik zeg maar zo: als je kan klagen over het onkruid, heb je niet veel problemen.”

COR MICHIELSEN (59), ETTEN-LEUR

Volledig scherm Cor Michielsen, groenwerker in Zevenbergen © Annelies Vlaanderen

Normaal werk ik in Etten-Leur. Daar vind ik het wel fijner, want daar heb je zandgrond. Hier is klei. Dat merk je wel degelijk. Als het regent, kom je d’r niet doorheen en ’s zomers is het keihard. Ik doe dit werk vanaf 1990. Ik heb altijd hagen geknipt. Of ik het leuk vind? ’t Is gewoon werk, hoor, 40 uur per week. Ik heb toch geen hobby’s. Je bent ermee van de straat, hè. O nee, juist niet, ha ha.”

ATZE APPELO (65), Willemstad

Volledig scherm Atze Appelo, groenwerker (buitencoördinator) in Zevenbergen © Annelies Vlaanderen

,,Ik ben buitencoördinator. Dat houdt in dat ik met Marco, de voorman, overleg wat ze moeten doen. En ik ben de brug naar de burgers toe. Communicatie is heel erg belangrijk. Ik werk hier graag, maar ja, er gaat natuurlijk niets boven Willemstad! Daar heb ik hetzelfde project geleid. Hier had ‘t wat aandacht nodig, zal ik maar zeggen. Sinds GroenPlus combinatie het heeft overgenomen zie ik wel progressie.”