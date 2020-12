Dit Zevenbergse café tapt op 17 januari weer bier: ‘Dan maar een boete’

Et­ten-Leur ziet besmettin­gen weer toenemen, daling in Moerdijk stokt

25 november ZEVENBERGEN/ETTEN-LEUR - Het leek even zo goed te gaan. In Etten-Leur liep het aantal nieuwe coronabesmettingen sinds de laatste week van oktober terug, in buurgemeente Moerdijk zette de daling een week of wat later in. Maar die afname van het aantal coronabesmettingen is gestopt. Etten-Leur kreeg de afgelopen dagen zelfs weer te maken met een duidelijke stijging.