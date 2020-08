Dit Zevenbergse bedrijf meet nauwkeurig de kleinst meetbare onderdelen

moerdijkse ambitie 'Moerdijk kan dé plek van duurzaam­heid worden'

13 augustus MOERDIJK - Nee, Marcel is geen lobbyist die in Den Haag een lans wil breken bij bijvoorbeeld Kamerleden. Hij is eerder een netwerker die probeert de bedrijven van Moerdijk te verbinden, bijvoorbeeld met 'borrels met een agenda'. Want in tegenstelling tot bijvoorbeeld de regio Eindhoven of Breda, kennen veel bedrijven elkaar hier helemaal niet. ,,Dat heeft te maken met het feit dat op Moerdijk weinig hoofdkantoren zitten. Het zijn vooral uitvoerende takken van bedrijven."