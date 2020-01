Dit wensen deze mensen de gemeente Moerdijk in 2020 toe

Psychiatri­sche patiënten kunnen vanaf 1 januari ook thuis gedwongen behandeld worden, familie heeft vraagte­kens

7:01 Mensen in acute psychische nood kunnen vanaf 1 januari ook thuis gedwongen worden behandeld in plaats van in psychiatrische instellingen. Thuisbehandeling past ook in het landelijk streven ‘herstellen doe je thuis’. Een prima uitgangspunt, vindt de familieraad van GGZ WNB. ‘Maar hoe de nieuwe wet in de praktijk uitpakt? Geen idee.’